Meteo, le previsioni del 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua la settimana di alte temperature in tutta l'Italia. L'anticiclone africano in espansione verso Nord, riporta il bel tempo anche nel Settentrione nella giornata di mercoledì 28 luglio. Al Centro e al Sud previsto tempo caldo e soleggiato con massime che superano i 40°C e arrivano fino ai 43°C (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua la settimana di alte temperature in tutta l'Italia. L'anticiclone africano in espansione verso Nord, riporta il bel tempo anche nel Settentrione nella giornata di mercoledì 28. Al Centro e al Sud previsto tempo caldo e soleggiato con massime che superano i 40°C e arrivano fino ai 43°C (LE).

Advertising

Roma__SPQR : Caldo, scatta la pre-allerta: luglio si chiude con picchi sino a 40 gradi - antonio56525877 : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio e sera sereno. Temperature attese: 24°/35°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ??ht… - LaCittaSalerno : +++ LE PREVISIONI +++ METEO PER DOMANI 28 LUGLIO LEGGI QUI --> - morgana661 : RT @Alby_Muttley: @ilmeteoit Già il vostro servizio di previsioni meteo fa cagare, adesso vi lanciate anche sulle fake news… un servizio co… - simo_brg : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio e sera sereno. Temperature attese: 24°/35°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ??ht… -