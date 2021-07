Ma la festa di matrimonio vera e propria avverrà dopo la nascita del bambino (Di martedì 27 luglio 2021) X Quando si parla di matrimoni, si dice che non sia quasi mai “buona la prima”. Per trovare il vero amore, saperlo riconoscere ed esserne consapevoli, spesso bisogna aspettare la “seconda occasione”. Tra quelli che confermano questo detto c’è anche Tessy Del Lussemburgo, 35 anni, che in Comune a Zurigo ha appena sposato Frank Floessel, ricchissimo imprenditore svizzero. Leggi anche › Il royal look del giorno. Il principesco abito di nozze di Kitty Spencer, la ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 luglio 2021) X Quando si parla di matrimoni, si dice che non sia quasi mai “buona la prima”. Per trovare il vero amore, saperlo riconoscere ed esserne consapevoli, spesso bisogna aspettare la “seconda occasione”. Tra quelli che confermano questo detto c’è anche Tessy Del Lussemburgo, 35 anni, che in Comune a Zurigo ha appena sposato Frank Floessel, ricchissimo imprenditore svizzero. Leggi anche › Il royal look del giorno. Il principesco abito di nozze di Kitty Spencer, la ...

Advertising

Ruggero_Po : NON SIAMO COPISTERIE. Protestano i farmacisti per l'incarico di stampare i green pass. Tirata d’orecchio e un sel… - mirta_bono : ???? - facciobiondate : @Morelembaum1 Conosco una situazione identica… in realtà, nell’essere una situazione di merda, ho apprezzato che… - mrcfsn : RT @mattinodinapoli: Piero Ferrari, matrimonio a Capri e festa sotto la luna (con Al Bano) alla Canzone del Mare - _DesperateGirl_ : Alla festa stasera, una zia di mio padre 'Sara mi raccomando, fammi sapere cose buone (fidanzamento/matrimonio) che… -