Advertising

_DAGOSPIA_ : SPADE DI BRONZO! A 25 ANNI DALL’ARGENTO A SQUADRE DI ATLANTA LE SPADISTE AZZURRE TORNANO SUL PODIO… - rugiada71 : RT @Virus1979C: Le spadiste azzurre battono la Cina: è bronzo! #Tokyo2020 - chiccaditarant1 : RT @datokyoatokyo: Dopo quello di Maria Centracchio, a #Tokyo arriva anche il bronzo delle spadiste azzurre (Mara Navarria, Rossella Fiamin… - usatoscherma : RT @datokyoatokyo: Dopo quello di Maria Centracchio, a #Tokyo arriva anche il bronzo delle spadiste azzurre (Mara Navarria, Rossella Fiamin… - Wazza_CN : Grandi spadiste azzurre che, nonostante la Fiamingo, hanno vinto il bronzo olimpico #OlimpiadeTokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : spadiste azzurre

La Gazzetta dello Sport

Per le- che non si erano qualificate per la prova a squadre dei Giochi di Rio 2016 - è la terza medaglia olimpica della storia dopo l'argento a squadre ad Atlanta 1996 (quando la ...Il 5 - 2 inflitto da Kirpu a Navarria è pesantissimo, ma Federica Isola prova a ridare speranza all'Italia con un ottimo 11 - 6 contro Beljajeva. Lesono sotto 29 - 25 ed in pedana per l'ultimo sale Rossella Fiamingo contro Katrina Lehis. Purtroppo la siciliana accusa un 13 - 9 e l'Estonia chiude 42 - 34.Bronzo per le due catanesi Fiamingo e Santuccio alle olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra femminile ha vinto contro la Cina per 23-21.Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno superato la squadra cinese nella finalina per il terzo e quarto posto.