La strage da selfie Balla su una gru | poi le urla e il volo di 43 metri | i suoi ultimi secondi di vita in diretta

(Di martedì 27 luglio 2021) Una delle più conosciute Tik Toker della Cina è morta a soli 23 anni mentre registrava un video da pubblicare sulla nota piattaforma social. Si tratta di Xiao Qiumei, che è caduta da una gru mentre eseguiva alcuni passi di danza: il suo è stato undi circa 43, per lei non vi è stata alcuna speranza. La tragedia avvenuta a Quzhou, nella provincia di Zhejiang, ha ovviamente scosso le decine di migliaia difollower, ma non solo. La ragazza in questione era solita pubblicare contenuti social dalle gru, dove lavorava, ma stavolta il momento di pausa a 43da terra è finito in tragedia: si stava ...

JVerbum : Xiao Qiumei è morta a 23 anni -

Con il decesso di questa giovane, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" c'è una strage silenziosa da selfie.