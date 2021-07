Giovinco al PAOK: non ci sono ancora accordi (Di martedì 27 luglio 2021) Seba Giovinco ha una trattativa avviata con il PAOK Salonicco, trattativa che ieri sembrava davvero a un passo dalla definizione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sportitalia, l’affare ha subito una frenata e bisognerà ancora lavorare per arrivare a una soluzione. Giovinco aveva tentato invano di rientrare in Italia, al momento non ci sono trattative avviate, è da circa un anno che non riesce a coronare il suo desiderio di ritrovare la Serie A. Foto: Instagram Giovinco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Sebaha una trattativa avviata con ilSalonicco, trattativa che ieri sembrava davvero a un passo dalla definizione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sportitalia, l’affare ha subito una frenata e bisogneràlavorare per arrivare a una soluzione.aveva tentato invano di rientrare in Italia, al momento non citrattative avviate, è da circa un anno che non riesce a coronare il suo desiderio di ritrovare la Serie A. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

