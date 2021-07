Germania, esplosione in un impianto chimico di Leverkusen: “Ci sono diversi feriti”. Chiesto agli abitanti di tenere chiuse porte e finestre (Di martedì 27 luglio 2021) Una forte esplosione si è verificata questa mattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Germania. In particolare, le colonne di fumo si alzano da un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig. La polizia di Colonia in un messaggio su Twitter ha riferito che si sono diversi feriti. Le cause per il momento sono ignote ma agli abitanti è stato Chiesto di tenere chiuse porte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Una fortesi è verificata questa mattina in undi, in. In particolare, le colonne di fumo si alzano da undi incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig. La polizia di Colonia in un messaggio su Twitter ha riferito che si. Le cause per il momentoignote maè statodie ...

