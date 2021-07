(Di martedì 27 luglio 2021)- Idi Ascoli Satriano hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, e lo hanno deferito in stato di libertà ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Foggia, offre 50 euro ai carabinieri per vedere il verbale d'arresto - WYXYOVANNI55 : @doluccia16 Io son pugliese di nascita ma è il posto natio di Domenico Modugno, è una città che offre tanto non sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia offre

La Gazzetta del Mezzogiorno

Per questo motivo il 26 è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di, oltre che per minaccia a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...... project management, vendita e gestione operativa, Giuseppina Diricopre da aprile 2020 la ... checonsulenze alle aziende che vogliono diventare sostenibili. "Lavorare per uno sviluppo ...Con il nuovo decesso in provincia di Foggia, il bilancio dei morti sale a 6.668. Passano da 83, di ieri, a 88 i ricoveri negli ospedali: le altre 1.736 persone attualmente contagiate sono curate a cas ...FOGGIA - I carabinieri di Ascoli Satriano hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, e lo hanno deferito in stato di libertà ...