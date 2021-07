È morto Giuseppe De Donno: sua la scoperta fondamentale contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Tragica notizia da Mantova, è scomparso il dottor Giuseppe De Donno: sua l’invenzione rivoluzionaria contro il Covid durante la pandemia Una tragica notizia arriva da Mantova. Giuseppe De Donno, noto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021) Tragica notizia da Mantova, è scomparso il dottorDe: sua l’invenzione rivoluzionariaildurante la pandemia Una tragica notizia arriva da Mantova.De, noto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - MediasetTgcom24 : Mantova, morto lo pneumologo Giuseppe De Donno #GiuseppeDeDonno - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - fabiottofab : RT @Michael_0101010: ??? Ringraziamo i maledetti. Anche questo è un omicidio di stato. Del governo. - Laura64135537 : RT @matteosalvinimi: Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per… -