Covid, un’altra vittima a Pozzuoli: impennata di contagi (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Una nuova vittima del Covid-19 a Pozzuoli, a distanza di oltre venti giorni dagli ultimi decessi verificatisi in città. A darne notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook. E’ la 91ma vittima del virus a Pozzuoli da inizio pandemia. Sale anche, purtroppo, la curva del contagio, con otto persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagiati nell’ultima settimana a 55 ed il totale delle persone colpite dal coronavirus a 5.725. Nell’ultima ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Una nuovadel-19 a, a distanza di oltre venti giorni dagli ultimi decessi verificatisi in città. A darne notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook. E’ la 91madel virus ada inizio pandemia. Sale anche, purtroppo, la curva delo, con otto persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore che portano il totale deiati nell’ultima settimana a 55 ed il totale delle persone colpite dal coronavirus a 5.725. Nell’ultima ...

