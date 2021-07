Covid oggi Calabria, 110 contagi e 1 morto: bollettino 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. Registrato inoltre un altro morto. 2.621 i tamponi effettuati, +12 guariti e 1.254 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +97 attualmente positivi, +94 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). L’Asp di Catanzaro comunica che “l’incremento di oggi è di 19 nuovi positivi” e che “il decesso di oggi riguarda un immigrato che è deceduto in sala operatoria subito dopo l’accesso in pronto ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 110 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 26. Registrato inoltre un altro. 2.621 i tamponi effettuati, +12 guariti e 1.254 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra +97 attualmente positivi, +94 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). L’Asp di Catanzaro comunica che “l’incremento diè di 19 nuovi positivi” e che “il decesso diriguarda un immigrato che è deceduto in sala operatoria subito dopo l’accesso in pronto ...

