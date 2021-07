Covid | bimba morta a Palermo | medico ospedale ' variante Delta colpo grazia | vaccinare giovani'

(Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug. (Adnkronos) - "Ladelè stata ildiper la, ha una elevata contagiosità, purtroppo e la piccola aveva già equlibrio precario". A parlare in una intervista all'Adnkronos è Marilù Furnari, la responsabile della direzione medica dell'dei Bambini didove oggi èla bambina di 11 anni per laDekta. La piccola era affetta da una rara patologia autoimmune. "Dobbiamo cercare di non abbassare assolutamente ...

morta ladi 11 anni ricoverata da circa 15 giorni all'ospedale Giovanni Di Cristina di Palermo per delle complicazioni insorte dopo aver contratto il- 19 (variante Delta, secondo quanto dichiarato ...E' morta nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Di Cristina di Palermo la bambina di 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensivacon la variante Delta. Lasoffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non ...Palermo, 27 lug. "La variante Delta del Covid è stata il colpo di grazia per la bimba, ha una elevata contagiosità, purtroppo e la piccola aveva già equlibrio p ...La bimba di 11 anni affetta dalla variante Delta del coronavirus è morto oggi all’ospedale Di Cristina di Palermo. La piccola era ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva e soffri ...