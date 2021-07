Chi e? Claudia Venturini di Temptation Island? Eta? e Instagram (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco la scheda conoscitiva di Claudia Venturini, fidanzata di Stefano Socionovo e protagonista di Temptation Island. Di seguito alcune news e curiosità su di lei: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Claudia Venturini Nome e Cognome: Claudia Venturini Data di nascita: settembre/ottobre 1994 per ClaudiaLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni Altezza: Informazione non disponibilePeso: Informazione non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco la scheda conoscitiva di, fidanzata di Stefano Socionovo e protagonista di. Di seguito alcune news e curiosità su di lei: dall’età, alla vita privata e dove seguirla sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: settembre/ottobre 1994 perLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni Altezza: Informazione non disponibilePeso: Informazione non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Claudia_CIau : Ah ecco chi mi ricordava Macron in Polinesia.. Voo ricordate lenticchio? - Claudia_Grassi : RT @Paoblog: Chi vuol capire, capisca #iosonovaccinato (ieri seconda dose Astrazeneca) @butacit @disinformatico - P_M_1960 : @clautse Molte volte vengono letti troppo frettolosamente soprattutto da chi non ha niente da fare e vuol lasciare… - Paba6720 : RT @Gabbiacane: La disonestà intellettuale dei vaccinisti. Claudia #Gerini: non mi fido del vaccino = chi è lei per esprimere opinioni sul… - biscone69 : RT @SalvoLaroc90: Claudia #Gerini esprime pacatamente, legittimamente e argomentando un suo dubbio. Senza offendere. Attaccata, insultata e… -