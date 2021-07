CANONE RAI VIA DALLA BOLLETTA LUCE | LO CHIEDE L’EUROPA | “ONERE IMPROPRIO”

(Di martedì 27 luglio 2021)Rai, ritorno al passato? Via dalle bollette dellae si torna a pagarlo a parte? L’allora premier Matteo Renzi aveva introdotto la novità delinper tentare di porre un freno all’evasione fuori controllo con una media nel 2015 pari al 30% a livello nazionale con diverse aree del Paese addirittura sopra il 50% e il record negativo nel 90% nel casertano, riferiva Il Sole 24 Ore. Ora si potrebbe tornare indietro, o almeno toglierloelettrica. Ce lol’Unione Europea. “Il disegno di legge in questione è quello sulla concorrenza. ...

via dalla bolletta, le cifre Si tratta di un impegno che il governo ha preso direttamente con l'Europa all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel contratto inviato a ...Pronta la rivoluzione per il. Seguendo gli impegni presi con l'Unione europea con il Pnrr, ildovrebbe infatti uscire dalla bolletta elettrica. Il tutto in ottemperanza alla richiesta di Bruxelles di ...Nell’agenda del Governo c’è la possibilità di togliere dalla bolletta dell’elettricità il canone Rai. Un impegno preso nel Pnrr con Bruxelles che prevede di tagliare dai conti dell’energia gli oneri i ...A Palazzo Chigi considerano il provvedimento particolarmente rilevante. Tanto che, pur essendo di fatto il ministero dello Sviluppo il titolare del dossier, in queste ore sarebbero gli uomini ...