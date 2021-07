Calcio: Petkovic lascia la Svizzera, allenerà il Bordeaux (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo sette anni Vladimir Petkovic lascia la panchina della nazionale Svizzera per diventare l'allenatore del Bordeaux, con cui ha firmato un contratto di tre anni. La federCalcio elvetica annuncia di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo sette anni Vladimirla panchina della nazionaleper diventare l'allenatore del, con cui ha firmato un contratto di tre anni. La federelvetica annuncia di ...

