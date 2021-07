Cagliari, Cossu nuovo coordinatore dell’area scouting (Di martedì 27 luglio 2021) Il Cagliari, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha illustrato la nuova organizzazione dell’area scouting. Il coordinatore sarà Andrea Cossu. Ecco il comunicato del club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica la nuova organizzazione dell’area scouting, a diretto riporto del Direttore sportivo Stefano Capozucca. Il coordinatore sarà Andrea Cossu: 270 partite nel Cagliari, dal 2018 nell’area tecnica del Club, in questi anni già impegnato all’interno dello scouting rossoblù. Con lui ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Il, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha illustrato la nuova organizzazione. Ilsarà Andrea. Ecco il comunicato del club sardo: “IlCalcio comunica la nuova organizzazione, a diretto riporto del Direttore sportivo Stefano Capozucca. Ilsarà Andrea: 270 partite nel, dal 2018 nell’area tecnica del Club, in questi anni già impegnato all’interno dellorossoblù. Con lui ...

marcoconterio : ?? ???? Nahitan Nandez verso l'#Inter. Trattativa in corso nel pomeriggio. Il ds del #Cagliari Capozucca e Cossu dop… - Marcell78225090 : RT @Vatenerazzurro1: #TMW - Nahitan Nandez verso l'#Inter. Trattativa in corso nel pomeriggio, ultimi dettagli da limare. Il ds del #Caglia… - DaniloBatresi : RT @Vatenerazzurro1: #TMW - Nahitan Nandez verso l'#Inter. Trattativa in corso nel pomeriggio, ultimi dettagli da limare. Il ds del #Caglia… - mr_kubra : RT @marcoconterio: ?? ???? Nahitan Nandez verso l'#Inter. Trattativa in corso nel pomeriggio. Il ds del #Cagliari Capozucca e Cossu dopo ave… - LuigiBevilacq17 : RT @Vatenerazzurro1: #TMW - Nahitan Nandez verso l'#Inter. Trattativa in corso nel pomeriggio, ultimi dettagli da limare. Il ds del #Caglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Cossu Dopo 23 anni riaprono al pubblico la Necropoli Punica e l'Acropoli di Sant'Antioco ...per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna la dott.ssa Maura Picciau, il sindaco Ignazio Locci, la consigliera comunale delegata alla Cultura Rosalba Cossu, la ...

Calciomercato, accelerata Inter: incontro in sede - Due nomi sul piatto ... incontro con il Cagliari per Nandez e NainggolanNella sede nerazzurra di viale della Liberazione, sono infatti arrivati il ds del Cagliari Stefano Capozucca e Andrea Cossu. Sul piatto ovviamente il ...

Asse caldo tra Inter e Cagliari: da Nainggolan a Nández passando per… Intrecci di mercato tra la società nerazzurra e il club rossoblù. El Leon è destinato ad andare a Milano, il ninja in Sardegna Il Cagliari, dopo aver concluso con l’Inter l’operazione Dalbert, è pront ...

