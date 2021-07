Auguri Maria Grazia Cucinotta | i migliori look della celebre attrice

(Di martedì 27 luglio 2021)è uno dei volti più amati del grande schermo italiano. L’spegne oggi 27 luglio 53 candeline. Apprezzata sia in territorio nostrano che all’estero, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia nel 1987. In seguito, Renzo Arbore la sceglie come valletta per il programma Indietro tutta!, consentendole di farla conoscere a livello nazionale. Dopo aver esordito sul grande schermo nel 1990 con Vacanze di Natale ’90, per la regia di Enrico Oldoini si fa conoscere a livello internazionale grazie a Il postino del 1994, al fianco del compianto Massimo ...

Maria Grazia Cucinotta, celebre per aver interpretato il ruolo di Beatrice Russo nel film di Massimo Troisi "Il postino", oggi compie 53 anni. Nata il 27 luglio 1968 a Messina, ha iniziato a farsi not ...