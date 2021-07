50enne molesta in spiaggia due sorelline di 9 e 12 anni: la folla lo aggredisce e tenta il linciaggio (Di martedì 27 luglio 2021) Diversi bagnanti hanno accerchiato un 50enne il quale poco prima aveva molestato due bambine. Solo per un soffio ha evitato il linciaggio Ha rischiato di essere linciato dalla folla dopo che diversi bagnanti si sono accorti di quello che stava facendo a due bambine di 9 e 12 anni. L’episodio è avvenuto sulla spiaggia di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 luglio 2021) Diversi bagnanti hanno accerchiato unil quale poco prima avevato due bambine. Solo per un soffio ha evitato ilHa rischiato di essere linciato dalladopo che diversi bagnanti si sono accorti di quello che stava facendo a due bambine di 9 e 12. L’episodio è avvenuto sulladi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio #Latina - MichaelGiulian2 : RT @CalaminiciM: Formia: 50enne molesta tre bambine in spiaggia. La polizia lo sottrae al linciaggio. In questi casi la rabbia incontenibi… - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Formia, molesta tre bimbe in spiaggia: polizia salva 50enne dal linciaggio #Latina - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CalaminiciM: Formia: 50enne molesta tre bambine in spiaggia. La polizia lo sottrae al linciaggio. In questi casi la rabbia incontenibi… - MaurilioVitto : RT @CalaminiciM: Formia: 50enne molesta tre bambine in spiaggia. La polizia lo sottrae al linciaggio. In questi casi la rabbia incontenibi… -