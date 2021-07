Vince il norvegese Blummenfelt, caos per una falsa partenza (Di lunedì 26 luglio 2021) Decide la prova di corsa, lontani gli italiani: al via un’imbarcazione mette a repentaglio l’incolumità degli atleti. Condizioni meteo estreme Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) Decide la prova di corsa, lontani gli italiani: al via un’imbarcazione mette a repentaglio l’incolumità degli atleti. Condizioni meteo estreme Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PatoCornejo : RT @Gazzetta_it: Vince il norvegese Blummenfelt, caos per una falsa partenza - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Vince il norvegese Blummenfelt, caos per una falsa partenza - Gazzetta_it : Vince il norvegese Blummenfelt, caos per una falsa partenza - sportface2016 : #Tennis, Atp #Gstaad 2021: trionfo del norvegese Casper #Ruud, battuto in due set Hugo #Gaston -