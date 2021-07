Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 18.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON LAFIUMICINO DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA A CURA DI ...