Sono 3.117 i nuovi casi Covid e 22 i decessi, terapie intensive ancora in crescita (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - I nuovi casi di positività al Covid 19 scendono in Italia a 3.117 positivi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 4.743 di ieri (-1.626). Sono diminuiti però anche i tamponi eseguiti: 88.247 di oggi contro i 176.653 di ieri, tanto che il tasso di positività passa dal 2,7% al 3,5% di oggi. Il numero dei deceduti di oggi è di 22 (ieri 7) per un totale di 127.971 morti dall'inizio della pandemia. È quanto si è appreso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione dell'epidemia. In aumento ricoveri ordinari e terapie intensive Per quanto riguarda i ricoveri ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Idi positività al19 scendono in Italia a 3.117 positivi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 4.743 di ieri (-1.626).diminuiti però anche i tamponi eseguiti: 88.247 di oggi contro i 176.653 di ieri, tanto che il tasso di positività passa dal 2,7% al 3,5% di oggi. Il numero dei deceduti di oggi è di 22 (ieri 7) per un totale di 127.971 morti dall'inizio della pandemia. È quanto si è appreso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione dell'epidemia. In aumento ricoveri ordinari ePer quanto riguarda i ricoveri ...

