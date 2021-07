Renzi | Con Draghi sono d’accordo al 101%!

(Di lunedì 26 luglio 2021) di Matteo. Grazie! “ControCorrente” è primo nella saggistica politica ed è entrato nella classifica generale. Abbiamo fatto circa il doppio delle copie dello scorso anno nello stesso periodo: segno che ciinteresse e curiosità, confermati dalle tante email che ricevo. Nei prossimi giorni faremo tappa a Gallipoli, Bari, Termoli, Pescara. Ma con questo libro gireremo tanto, fino alla Leopolda del 19-20-21 novembre. Per

Advertising

sandrogozi : Infrazioni #UE Con #Conte il record di aumento infrazioni, sino a 36 nel 2020. Con #Renzi record riduzione, dimezza… - ItaliaViva : 'ControCorrente' a Termoli, @GiusyOcchionero : 'Con Renzi scelte coraggiose' - borghi_claudio : Se io fossi come Renzi che querela a tappeto con oggi avrei di che farmi lo yacht. Ci penserò. - AndreaChiarin15 : parole sante quelle di #marcotravaglio. Siamo di fronte alla restaurazione dopo un mite tentativo di cambiamento. M… - comottif : L'ultima legislatura terminò con un commento di #Travaglio per cui essa avrebbe dovuto essere sciolta nell'acido: a… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Con

...per presentare il suo loibro " Controcorrente" un sucecsso editoriale straordinario che ha battuto tutte le classfichele sue 10 mila copie già vendute. " In questo mese - ha continuato- ...Perciò Cartabia è a pieno titolo un eroe dei nostri tempi, al pari di Matteo, Matteo Salvini ...una ulteriore distinzione. I due Mattei , saltando la gavetta comunitaria, si propongono fin da ...Il Direttore del Fatto durante un intervento alla Festa di Articolo Uno. Renzi: "Uomo vergognoso. Draghi è rimasto orfano a 14 anni" ...Roma, 26 lug. "Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi - orfano di padre all'età di 15 anni - dimostrano come il direttore del Fatto Quotid ...