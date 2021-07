Qual è il tuo stile di attaccamento nelle relazioni? (Di lunedì 26 luglio 2021) Probabilmente l’espressione stile di attaccamento ti dice Qualcosa. Sempre più spesso, infatti, entra in campo la psicologia anche in materia di sesso e di relazione – del resto, come potrebbe essere altrimenti, quando si tratta di emozioni umane? Lo stile di attaccamento, appunto, è un capitolo molto ampio, poiché da quel modello, deriva il modo di gestire le relazioni, da quelle sentimentali in primis, fino a quelle con i colleghi di lavoro e il modo di essere genitori. Secondo la teoria dell’attaccamento, gli adulti (nel modello originale si parte da quelli dei bambini) ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Probabilmente l’espressionediti dicecosa. Sempre più spesso, infatti, entra in campo la psicologia anche in materia di sesso e di relazione – del resto, come potrebbe essere altrimenti, quando si tratta di emozioni umane? Lodi, appunto, è un capitolo molto ampio, poiché da quel modello, deriva il modo di gestire le, da quelle sentimentali in primis, fino a quelle con i colleghi di lavoro e il modo di essere genitori. Secondo la teoria dell’, gli adulti (nel modello originale si parte da quelli dei bambini) ...

benedettagattoo : @iosonomanuel e qual è il tuo fake - beaax__ : @twoheartslh aaa qual è il tuo preferito? - mindofgaia : qual è il tuo cantante internazionale preferito? e qual è il tuo cantante italiano preferito? - Latium_Uchiha : @Squib_81 @sandrinoo96 @PagliaAle Asdrubalo il tuo intero mondo si è messo in discussione per un commento cancellat… - federicasarno2 : RT @SoProudOfRK: 'Qual è la più grande passione del tuo partner?' Per quanto sarà iconico questo momento, a parer mio darà cmq voce ai lor… -