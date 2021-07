PS Plus: i giochi gratis di Agosto rivelati in anticipo da Sony (Di lunedì 26 luglio 2021) Ogni mese, Sony regala giochi gratuiti per PlayStation Plus agli abbonati al suo servizio. Da quando la PlayStation 5 è stata lanciata l’anno scorso, i giochi gratuiti di PS Plus sono consistiti in due titoli PS4 e un titolo PS5, permettendo agli abbonati di far crescere notevolmente la loro collezione di giochi. Di solito, Sony mantiene un segreto piuttosto stretto sulle offerte gratuite di PS Plus, ma questa volta la lista dei titoli è finita brevemente online sul sito ufficiale di PlayStation, venendo poi rimossa ma dandoci la possibilità di sapere ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) Ogni mese,regalagratuiti per PlayStationagli abbonati al suo servizio. Da quando la PlayStation 5 è stata lanciata l’anno scorso, igratuiti di PSsono consistiti in due titoli PS4 e un titolo PS5, permettendo agli abbonati di far crescere notevolmente la loro collezione di. Di solito,mantiene un segreto piuttosto stretto sulle offerte gratuite di PS, ma questa volta la lista dei titoli è finita brevemente online sul sito ufficiale di PlayStation, venendo poi rimossa ma dandoci la possibilità di sapere ...

Advertising

infoitscienza : PS Plus: i giochi gratis di Agosto rivelati in anticipo da Sony - StraNotizie : GoolRC X12 Plus - Console per videogiochi da 7 pollici, costruita in 1000 giochi da 16 GB, doppio joystick da mano,… - VincenzoRenda7 : @gloriafindel Discovery plus. 7 euro e 99 e vedi tutte le 3000 ore di giochi. Discovery ha comprato i diritti mondi… - HDblog : RT @HDblog: PS Plus, i giochi di agosto sono già stati rivelati in una sorta di auto-leak di Sony - infoitscienza : PlayStation Plus: Sony rivela i giochi gratis di agosto 2021 -