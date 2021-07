PlayStation Home su PS5?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sony ha rinnovato ancora una volta il marchio per il suo spazio social dell'era PS3,. La registrazione - che secondo quanto riferito è stata presentata il 21 luglio 2021, secondo un Redditor che sta tenendo d'occhio la situazione - garantisce il marchio europeo fino al 1 ottobre 2028. Sebbene poco altro sia disponibile sulla pagina web della domanda di marchio, è ancora registrato come "prodotti e servizi" e classificato come "software di giochi per computer". Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali in alcun modo che Sony stia cercando di rilanciare- o una versione diversa - è la terza voce di questo tipo ...

Sembra che dopo anni di inattività PlayStation Home potrebbe fare un grande ritorno il salsa next-gen, scopriamo insieme tutti i dettagli ...Secondo quanto riportato su un post su Reddit, pare che Sony potrebbe star lavorando ad un ritorno in grande stile per PlayStation Home. Per coloro che non ...