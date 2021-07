Marvel e DC | James Gunn vorrebbe un film crossover con Harley Quinn e Groot

Advertising

_frameofmary_ : Guardians of the Galaxy, 2014 James GunnXandar • ?Cosa vi aspettata da 'Guardiani della galassia vol.3'? •… - JustNerd_IT : James Gunn ha spiegato perché i suoi film hanno sempre scene post credit - Leggi l'articolo completo su:… - questoeuncodice : Se ti piacciono alcune di queste cose seguimi e ti riseguo: × Miley Cyrus × Grease × Fabrizio Moro/Ultimo × ro… - GianlucaOdinson : Marvel, James Gunn verso l'addio: L'autore di Guardiani della Galassia preferisce DC? - GianlucaOdinson : Dopo Guardiani della Galassia 3 James Gunn potrebbe dire addio alla Marvel -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel James

Movieplayer.it

Chiude il podio al terzo posto il film' Black Widow ' che rispetto al weekend scorso fa un ... Il quinto capitolo della serie cinematografica creata daDeMonaco e diretto da Everardo ...... " Fanculo la! ", suscitando la reazione divertita del reporter e delle altre star. The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel diGunn? Il cast di The ...James Gunn è tornato a parlare dell'idea di realizzare un film crossover tra Marvel e DC svelando che vorrebbe come protagonisti Harley Quinn e Groot. James Gunn è tornato a parlare di un potenziale c ...“Old” è un film thriller scritto e diretto da M. Night Shyamalan al debutto in 3.555 sale americane. Il lungometraggio ha portato un incasso pari a 16.500.000 dollari portandolo al primo posto nel wee ...