Lukaku: 'Felice all'Inter, con Inzaghi per vincere ancora' (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO - A Torino è stato il giorno di Cristiano Ronaldo , a Milano quello di Lukaku , i due bomber sono tornati dalla Juve e dall'Inter. Si riparte, basta vacanze, è tempo di riprendere a sudare in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO - A Torino è stato il giorno di Cristiano Ronaldo , a Milano quello di, i due bomber sono tornati dalla Juve e dall'. Si riparte, basta vacanze, è tempo di riprendere a sudare in ...

Advertising

sportli26181512 : #Lukaku: 'Felice all'#Inter, con Inzaghi per vincere ancora': L'attaccante belga promette ai tifosi: 'Lavoreremo da… - internewsit : Lukaku: «Inzaghi ci aiuterà a fare grandi cose. Felice di essere tornato» - - _rafaholic : Comunque che bello, Lukaku è tornato a casa, sono così felice e serena ora, adesso capisco cosa prova mia madre qua… - la_stordita : @IOMEMEDESIMO @Matador1337 @JulianRoss79 @Specialcla Ce lo chiediamo in molti. E lui penso sia felice di potere avere lukaku in squadra. - DuRkio0o : @stephanssmile se mi segui sono più felice di quando zlatan ha insultato lukaku -