Luce dei Tuoi Occhi a settembre su Canale5: trama della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di lunedì 26 luglio 2021) Luce dei Tuoi Occhi aprirà la nuova stagione seriale di Canale5 sperando che sia migliore di quelle passate. Negli ultimi tempi la rete del Biscione sta provando a rialzare la testa in materia di serialità e lo stesso farà anche nella prossima stagione piazzando i suoi prodotti ad episodi al mercoledì sera. La prima della lista è proprio quella che vede Anna Valle e Giuseppe Zeno insieme per dare vita ad un dramma non senza misteri. Le prime rivelazioni sul palinsesto di Canale5 sembrano confermare che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)deiaprirà la nuova stagione seriale disperando che sia migliore di quelle passate. Negli ultimi tempi la rete del Biscione sta provando a rialzare la testa in materia di serialità e lo stesso farà anche nella prossima stagione piazzando i suoi prodotti ad episodi al mercoledì sera. La primalista è proprio quella che vedeinsieme per dare vita ad un dramma non senza misteri. Le prime rivelazioni sul palinsesto disembrano confermare che ...

