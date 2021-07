Juventus | 4 nuovi rientri | Kulusevski | De Ligt | Rabiot e Ramsey alla Continassa

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Juventus, blitz su Kaio Jorge: i bianconeri a sorpresa sfidano il Milan. Nuovi contatti con il Santos p… - ArmandaGelsomin : RT @JuvMania: Occhi puntati verso nuovi traguardi ???? #Juventus #CR7 - zanpaqu07 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Juventus, blitz su Kaio Jorge: i bianconeri a sorpresa sfidano il Milan. Nuovi contatti con il Santos per il… - BlackWhite86 : RT @JuvMania: Occhi puntati verso nuovi traguardi ???? #Juventus #CR7 - UgoBaroni : RT @JuvMania: Occhi puntati verso nuovi traguardi ???? #Juventus #CR7 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovi

... il giovane esterno romano dellariprende quota nella lista dei desideri di mercato dei ... il primo proprio in bianconero, il secondo al Chelsea, il Grifone ha l'esigenza di trovare......e Milan sullo spagnolo Carlo Ancelotti ©Getty ImagesLa squadra che più si è mossa sul mercato in Serie A è stata il Milan, impegnata in riscatti eacquisti. Certo, i rossoneri hanno ...Contatti in corso tra la Juventus e l'entourage di Juan Cuadrado per il rinnovo. Il colombiano ha un contratto coi bianconeri in scadenza nel 2022, la trattativa fra le parti va avanti ...Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha svelato di essere andato da uno psicologo e il motivo vi lascerà senza parole ...