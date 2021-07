Inter | svelata la divisa Away 2021 2022 | domina il Biscione FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’si prepara per la prossima stagione, l’intenzione del club nerazzurro è quella di confermarsi nel campionato di Serie A e provare a migliorare l’ultimo risultato in Champions League. Nel frattempo the new skin of an Icon,e Nike presentano oggi la nuovaper la stagione-22. Il nuovo kit da trasferta si pone in continuità con la versione Home, mantenendo al centro il tema delche cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’. Il video hero di lancio della maglia, pubblicato oggi sui canali digital del Club, si ...