Guenda Goria furiosa con la Ruta | “Ignora il mio fidanzato”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 luglio 2021)di nuovo ai ferri corti con sua madre Maria Teresa? La ex vippona rimprovera alla conduttrice di non voler condividere con lei la sua felicità. La, a quanto pare, non ha ancora conosciuto ildella figlia e non sembra al momento intenzionata a farlo. E cosìle ha scritto una lettera sul settimanale DiPiù.è un po’ risentita con sua madre Articolo completo: dal blog SoloDonna