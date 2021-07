Daniele Garrozzo | medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | chi è la fidanzata Alice Volpi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo gli Europei di calcio vinti dall’Italia continua l’estate all’insegna dello sport. Venerdì 23 luglio sono infatti iniziate ledi Tokio. Anche questa manifestazione, esattamente come Euro, avrebbe dovuto svolgersi l’anno passato. Ma a causa della pandemia la kermesse è stata rimandata di un anno. Così ora sono in tanti a sognare con i propri atleti impegnati nelle 50 discipline previste per ben 339 eventi. Tanta voglia di normalità e di sana competizione. Alla data del 26 luglio a guidare la classifica delle medaglie sono i padroni di casa del Giappone con 13 medaglie di cui ben 8 ori. L’Italia, invece, ha conquistato 9 medaglie di ...