Corriere- Calciomercato Napoli, quattro nomi per il centrocampo. Situazione delicata per De Laurentiis e Spalletti (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Calciomercato del Napoli si complica dopo l’infortunio di Demme: quattro i nomi per il centrocampo. Gli azzurri impegnati nella trattativa per Emerson Palmieri, unico nome fatto da Spalletti, speravano nella cessione di Fabian Ruiz e di alcuni giocatori di seconda fascia per finanziare le operazioni sul mercato in entrata. La questione Demme ha però cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, il Napoli oltre al terzino deve assolutamente trovare anche un centrocampista quattro ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildelsi complica dopo l’infortunio di Demme:per il. Gli azzurri impegnati nella trattativa per Emerson Palmieri, unico nome fatto da, speravano nella cessione di Fabian Ruiz e di alcuni giocatori di seconda fascia per finanziare le operazioni sul mercato in entrata. La questione Demme ha però cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna deldello sport, iloltre al terzino deve assolutamente trovare anche un centrocampista...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Calciomercato Napoli, infortunio Demme: nessuno della Pro Vercelli ha chiesto delle sue condizioni ... stando a quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport , non è tutto. Il quotidiano ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato: offerta per Petagna da parte dell'...

Juve, 4 top club su Chiesa: no a offerte da 100 milioni ... Manchester City, Chelsea e Liverpool , sono queste le 4 squadre interessate a Federico Chiesa , campione d'Europa con l'Italia e stella della Juventus: come scrive il Corriere dello Sport , i ...

Calciomercato Inter, tutto passa da... Cagliari Corriere dello Sport Milan, Kessie: «Dispiace per Gigio e Calhanoglu. Ho chiamato Bonucci…» Franck Kessie tranquillizza i tifosi del Milan: ecco le dichiarazioni del centrocampista sul rinnovo con i rossoneri Franck Kessie, a La Gazzetta dello Sport, tranquillizza i tifosi del Milan. Le sue ...

Terzo calciatore suicida in Uruguay: si è ucciso anche il terzino Emiliano Cabrera Aveva 27 anni. Ignote le cause del gesto. Questo è il terzo caso in sei mesi. Il primo è stato Santiago Garcia, attaccante, poi Williams Martinez, difensore 38enne ...

