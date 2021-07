Calciomercato Milan, i rossoneri provano a soffiare un giocatore alla Lazio (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato Milan, Maldini e Massara al lavoro sul mercato. L’ultimo obiettivo è un nome che piace anche a Igli Tare Julian Brandt, trequartista tedesco classe ’96, è diventato nelle ultime settimane un obiettivo del Milan. Valutato intorno ai 20 milioni di euro dopo una stagione scialba in giallonero, Brandt con l’arrivo di Marco Rose sulla panchina del club avrebbe ancora voglia di giocarsi le proprie chance con l’inizio della Bundesliga. L’idea di Maldini e Massara è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, possibili sviluppi già nei prossimi giorni. TUTTE LE NOTIZIE SUI rossoneri SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021), Maldini e Massara al lavoro sul mercato. L’ultimo obiettivo è un nome che piace anche a Igli Tare Julian Brandt, trequartista tedesco classe ’96, è diventato nelle ultime settimane un obiettivo del. Valutato intorno ai 20 milioni di euro dopo una stagione scialba in giallonero, Brandt con l’arrivo di Marco Rose sulla panchina del club avrebbe ancora voglia di giocarsi le proprie chance con l’inizio della Bundesliga. L’idea di Maldini e Massara è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto, possibili sviluppi già nei prossimi giorni. TUTTE LE NOTIZIE SUISU ...

Advertising

SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - SkySport : Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho… - gilnar76 : Calciomercato, l’ex obiettivo del #Milan sbarca a Roma #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Calciomercato Milan, i tempi per il rinnovo di Kessié: Nei prossimi giorni ci sarà il primo incontro tra...… -