Bologna, Arnautovic è in città: bagno di folla per l’austriaco – FOTO (Di lunedì 26 luglio 2021) Marko Arnautovic è arrivato a Bologna: subito bagno di folla per l’attaccante austriaco accolto calorosamente dai tifosi rossoblù Marko Arnautovic è arrivato a Bologna. L’attaccante austriaco è atterrato dopo le otto della sera con un volo privato e poi si è recato all’hotel I Portici dove è stato accolto da qualche centinaia di tifosi rossoblù. Cori, striscioni e fumogeni dedicati ad Arnautovic, punta di diamante del Bologna di Sinisa Mihajlovic. È arrivato #Arnautovic a #Bologna! @LPincherle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Markoè arrivato a: subitodiper l’attaccante austriaco accolto calorosamente dai tifosi rossoblù Markoè arrivato a. L’attaccante austriaco è atterrato dopo le otto della sera con un volo privato e poi si è recato all’hotel I Portici dove è stato accolto da qualche centinaia di tifosi rossoblù. Cori, striscioni e fumogeni dedicati ad, punta di diamante deldi Sinisa Mihajlovic. È arrivato #a #! @LPincherle ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, domani l'arrivo di #Arnautovic in città - TuttoMercatoWeb : ???? #Bologna, circa 300 tifosi in attesa di #Arnautovic - Imfcs10 : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Bologna, tifosi in delirio per l'arrivo di #Arnautovic - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Bologna, tifosi in delirio per l'arrivo di #Arnautovic - bro__sio : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Bologna, tifosi in delirio per l'arrivo di #Arnautovic -