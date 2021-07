Wijnaldum | “Addio al Liverpool? Non mi sentivo apprezzato”

(Di domenica 25 luglio 2021) Intervistato dal The Guardian, Georginio, centrocampista olandese, fresco di passaggio al PSG, ha spiegato l’al, club in cui ha vinto tutto e dove ha scritto pagine importanti, sia personali che con il club. Queste le sue parole: “L’al? Ci sono stati momenti in cui non mi sono sentito. Non da parte dei miei compagni di squadra o dai tifosi, ma dalla dirigenza. Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma purtroppo le cose sono andati diversamente. Quando qualcosa andava storto, venivo incolpato io. C’è una differenza tra i tifosi allo stadio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Wijnaldum Addio

