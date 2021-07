Tuchel | “Le squadre possono vincere senza allenatori e non viceversa”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 luglio 2021) È Thomasl’allenatore dell’anno in Germania, eletto nel pomeriggio. Il tecnico del Chelsea ha battuto i vari Flick e Klopp, grazie ovviamente alla Champions vinta.ha commentato il riconoscimento ai microfoni del canale ufficiale dei Blues: “Accetto questo premio con grande gratitudine: è un grande onore per tutta la squadra, perché anch’io mi considero un giocatore di questa squadra. Non credo troppo nei premi individuali, credo che il merito sia sempre dei giocatori, del collettivo. Non faccio nulla da solo: insieme a me c’è il mio staff. Ledi calcio...