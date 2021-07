Tragedia ad Acerra | maxi incidente sulla Statale | un morto e strada chiusa

(Di domenica 25 luglio 2021) Si macchiano ancora di sangue le strade della provincia di Napoli. Questa mattina, domenica 25 luglio,162 in direzionesi è verificato un terribile. Il bilancio al momento è di une 3 feriti. La dinamica Per cause ancora da accertare più veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro dove L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Acerra

Fanpage.it

...e gli interessi dei clan nel settore legato alla commercializzazione di: cocaina hashish marijuana. Camorra, spaccio del Napoletano: arresti anche a Cosenza Stazione di Cetraro, una. ...E nella mattinata di ieri la. La settimana scorsa Gennaro Marciano, 65 anni, si era ... Originario di, da tanti anni viveva e lavorava in zona. Per qualche tempo, fino ad una decina di ...La dinamica precisa del sinistro è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro se si sia verificato uno scontro tra due o più mezzi oppure se una persona sia stata colpita da un malore. Sul posto pre ...La tragedia ambientale, di proporzioni immani, che ha recentemente flagellato alcune nazioni del nord-Europa e in particolare la regione tedesca della ...