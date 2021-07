Tottenham, scambio con il Siviglia per Paratici: è fatta per Gil - Lamela (Di domenica 25 luglio 2021) Siviglia - È ormai ufficiale uno scambio tra il Tottenham e il Siviglia: Fabio Paratici ha portato Bryan Gil , giovane talento spagnolo, a Londra in cambio dell'ex giallorosso Erik Lamela e un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021)- È ormai ufficiale unotra ile il: Fabioha portato Bryan Gil , giovane talento spagnolo, a Londra in cambio dell'ex giallorosso Erike un ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham scambio Tottenham, scambio con il Siviglia per Paratici: è fatta per Gil - Lamela SIVIGLIA - È ormai ufficiale uno scambio tra il Tottenham e il Siviglia: Fabio Paratici ha portato Bryan Gil , giovane talento spagnolo, a Londra in cambio dell'ex giallorosso Erik Lamela e un conguaglio di 25 milioni di euro. Il ...

Calciomercato Juve, nuova pretendente per Damsgaard - Possibile scambio Juventus, Milan ed anche il Tottenham di Paratici hanno così messo nel mirino il classe 2000, che è valutato da Ferrero 30 - 35 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di ...

Accostato al Napoli, Lamela passa al Siviglia: scambio con un talento spagnolo Sta per concludersi una delle operazioni più importanti del mercato internazionale fino a questo momento. Come riferisce Marca, Erik Lamela si trova in queste ore a Siviglia per firmare con il club an ...

