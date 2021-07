Tottenham | definito lo scambio Lamela-Gil | altro colpo di Paratici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 luglio 2021) Secondoin arrivo per ildi Fabio: accordo trovato con il Siviglia per lo-Gil Ilè uno dei club più attivi sul mercato. Dopo l’operazione Gollini dall’Atalanta, Fabioha chiuso la trattativa con il Siviglia per Byan Gil che si trasferirà a Londra con Erikche farà il percorso inverso. Come riporta il Corriere dello Sport, al Siviglia andranno 25 milioni di euro di conguaglio economico. Gil, classe 2001, è attualmente impegnato a Tokyo 2020. L'articolo proviene da Calcio News 24.