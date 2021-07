Tokyo | i risultati in diretta Bronzo di Elisa Longo Borghini nel ciclismo in linea

Advertising

SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia d'oro ai #giochiolimpici è nel #taekwondo -58kg di Vito Dell'Aquila:… - SkyTG24 : L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ?? Luigi Samele - scherma, sciabola maschile ?? Vito Dell'Aquila - taekwondo,… - Giorgiovsb : RT @SkySport: Olimpiadi, #nuoto: #Detti 6° nella finale stile libero a Tokyo 2020. I risultati #SkySport #Tokyo2020 #Swimming https://t.co… - olga453901841 : RT @SkyTG24: #Tokyo2020. Terza medaglia per l'Italia: ai #giochiolimpici Elisa Longo Borghini vince il #bronzo nella prova su strada in lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo risultati

La Gazzetta dello Sport

Un'altra medaglia per l'Italia, la terza: è il bronzo conquistato da Elisa Longo Borghini nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. Nelle gare della notte tra gli azzurri partono bene la ...E ora chi sarà il prossimo azzurro ad arricchire il medagliere delle Olimpiadi di2020? (agg Michela Colombo)NUOTO/ Olimpiadi2020 diretta live: Martinenghi da record! CINA IN ...4x100 Stile Libero Donne - finale. Record del Mondo: 3'30'05. Record italiano: 3'35'90. Conclude la prima mattinata di gare la staffetta 4x100 stile libero femminile. Tanta attesa per le finali dei 40 ...Detti chiude sesto la finale dei 400 stile libero: 'E' un'occasione sprecata, non un flop. Super Martinenghi in finale nei 100 rana con primato italiano: 'Fino a ieri le guardavo su YouTube, voglio go ...