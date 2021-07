Tokyo 2020 | Italia a 4 medaglie | bronzo per Giuffrida e Longo Borghini

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - reggiotv : Quarta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Odette Giuffrida è bronzo nel judo 52 chili. Nella… - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #Tokyo2020: #CamilaGiorgi vince la primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Umberto Tessier) OGGI I BIG AZZURRI PER LE OLIMPIADI! Spazio ai risultati per il Judo e il Taekwondo alle Olimpiadi dioggi domenica 25 luglio: dopo il primo "assaggio" occorso ..., 25 luglio 2021 - Anche il secondo giorno delle Olimpiadi diparte col botto per l' Italia , che conquista altre due medaglie di bronzo 'rosa'. Dopo Elisa Longo Borghini nella prova su strada in linea di ciclismo femminile, è Odette Giuffrida a ...Quarta medaglia olimpica per l'Italia, Odette Giuffrida vince il bronzo nel judo. Tokyo - L'atleta 26enne romana ha avuto la meglio in finale sull'ungherese Reka Pupp ...In una intervista rilasciata a Fanpage, alla vigilia di Tokyo 2020, Andrea Cassarà ha spiegato perché a 37 anni è ancora in prima linea, ha grandi motivazioni e proverà a vincere l'ennesima medaglia ...