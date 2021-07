Tokyo 2020, il medagliere dopo la seconda giornata (Di domenica 25 luglio 2021) Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la seconda giornata: in testa la Cina, Italia sesta. 1) Cina 6 ori, 1 argento, 4 bronzi; 2) Giappone 5, 1, 0; 3) Usa 4, 2, 4; 4) Corea del Sud 2, 0, 3; 5) Russia (Roc) 1, 4, 2; 6) Italia 1, 1, 3; 7) Australia 1, 1, 1; 7) Francia 1, 1, 1; 9) Tunisia 1, 1, 0; 9) Ungheria 1, 1, 0. Altre tre medaglie, tutte di bronzo, oggi per l’Italia. A vincere sono Elisa Longo Borghini per il ciclismo su strada, Odette Giuffrida nel judo (52kg) e Mirko Zanni per il sollevamento pesi. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 25 luglio 2021) Ildelle Olimpiadi dila: in testa la Cina, Italia sesta. 1) Cina 6 ori, 1 argento, 4 bronzi; 2) Giappone 5, 1, 0; 3) Usa 4, 2, 4; 4) Corea del Sud 2, 0, 3; 5) Russia (Roc) 1, 4, 2; 6) Italia 1, 1, 3; 7) Australia 1, 1, 1; 7) Francia 1, 1, 1; 9) Tunisia 1, 1, 0; 9) Ungheria 1, 1, 0. Altre tre medaglie, tutte di bronzo, oggi per l’Italia. A vincere sono Elisa Longo Borghini per il ciclismo su strada, Odette Giuffrida nel judo (52kg) e Mirko Zanni per il sollevamento pesi. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - laregione : Carapaz, il colpo da maestro dell'uomo dei vulcani - Occe64 : RT @Eurosport_IT: Elisa Longo Borghini è la prima azzurra a salire sul podio nel Day 2 ?????? L'azzurra dopo il bronzo a Rio 2016 si ripete… -