"Solo maschi", parroco dice no alla bimba-chierichetta. La madre: lasciamo la parrocchia (Di domenica 25 luglio 2021) Una ragazzina vuole fare la chierichetta in chiesa, ma il parroco le nega il ruolo perché, sostiene, "è un compito riservato ai maschietti". E' accaduto nella cattedrale di Ventimiglia Alta (Imperia)....

