Secondo il Fatto Conte minaccia di togliere la fiducia al governo se non cambiano le norme sulla giustizia: dura smentita di Casalino (Di domenica 25 luglio 2021) Il terreno di scontro è quello della riforma della giustizia. Approvata dal Consiglio dei ministri, sta causando forti malumori in seno alla maggioranza di governo, e del Movimento 5 stelle in particolare. L'ex premier Giuseppe Conte era già stato netto nel bocciare alcuni aspetti del testo all'indomani del via libera: «Non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a una anomalia italiana. Chi canta vittoria non trova il mio consenso, perché siamo uno Stato di Diritto. E se un processo svanisce nel nulla, non vince lo Stato di Diritto».

