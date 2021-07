Santos, il presidente Rueda su Kaio Jorge: “Abbiamo una proposta, stiamo trattando” (Di domenica 25 luglio 2021) Il presidente del Santos, Andres Rueda, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Diario do Peixe’, ha parlato del futuro del giovane talento Kaio Jorge che come vi Abbiamo anticipato interessa molto anche al Milan. Ecco le parole del numero uno dei brasiliani. “Abbiamo una proposta. Il mercato è ristretto: i club in Europa non hanno molti soldi, ma Abbiamo un’offerta, sì. Quello che dico sempre io è: una cosa è una richiesta di informazioni, un’altra cosa è una proposta. Quando si consulta è per conoscere il prezzo di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Ildel, Andres, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Diario do Peixe’, ha parlato del futuro del giovane talentoche come vianticipato interessa molto anche al Milan. Ecco le parole del numero uno dei brasiliani. “una. Il mercato è ristretto: i club in Europa non hanno molti soldi, maun’offerta, sì. Quello che dico sempre io è: una cosa è una richiesta di informazioni, un’altra cosa è una. Quando si consulta è per conoscere il prezzo di ...

