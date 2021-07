Papa Francesco “Tra giovani e anziani una nuova alleanza” (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Una nnuova alleanza” tra giovani e anziani, per “condividere il tesoro comune della vita, sognare insieme, superare i conflitti tra generazioni e preparare il futuro di tutti”. Così Papa Francesco nell'omelia per la messa della Giornata Mondiale dei Nonni e degli anziani, letta durante la liturgia da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione. Le parole del Papa, pronunciate dall'arcivescovo, prendono spunto dal brano del Vangelo di Giovanni che narra uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Una n” tra, per “condividere il tesoro comune della vita, sognare insieme, superare i conflitti tra generazioni e preparare il futuro di tutti”. Cosìnell'omelia per la messa della Giornata Mondiale dei Nonni e degli, letta durante la liturgia da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dellaEvangelizzazione. Le parole del, pronunciate dall'arcivescovo, prendono spunto dal brano del Vangelo di Giovanni che narra uno dei ...

