Nuoto | Olimpiadi Tokyo | super Ceccon e 4×100 sl da record | squalificata Benedetta Pilato nei 100 rana

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Seconda giornata di batterie nell’Aquatics Centre di, sede delle gare olimpiche riservate alin corsia. Tanta Italia in vasca e andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel day-2 nipponico. Nelle batterie dei 100 dorso femminili Margherita Panziera ha ottenuto agevolmente il passaggio di turno, nuotando un crono da 59?74. Un tempo siglato diverse volte in stagione dalla veneta che usa questa gara per rompere un po’ il ghiaccio in vista della sua specialità, i 200 dorso. Panziera che ha ottenuto l’ottavo posto dell’overall nelle heat in una classifica comandata dalle grandi favorite della vigilia: l’australiana, primatista del mondo, Kaylee McKeown ...