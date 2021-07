Nozze da favola per la nipote di Lady Diana a Frascati: Kitty Spencer dice “sì” a Villa Aldobrandini (Di domenica 25 luglio 2021) Sono Nozze da favola, quelle che si sono svolte ieri nel tardo pomeriggio alle porte di Roma, nella splendida cornice di Villa Aldobrandini, a Frascati. Protagonisti Kitty Spencer, la stupenda nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles, e Michael Lewis, imprenditore sudafricano. La coppia aveva scelto questa location, antica dimora dei papi e ora utilizzata anche come set per film, già un anno fa, ma la pandemia aveva bloccato tutto. Un lungo corteo di auto con i vetri oscurati ha iniziato ad arrivare alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Sonoda, quelle che si sono svolte ieri nel tardo pomeriggio alle porte di Roma, nella splendida cornice di, a. Protagonisti, la stupendadi, figlia del fratello Charles, e Michael Lewis, imprenditore sudafricano. La coppia aveva scelto questa location, antica dimora dei papi e ora utilizzata anche come set per film, già un anno fa, ma la pandemia aveva bloccato tutto. Un lungo corteo di auto con i vetri oscurati ha iniziato ad arrivare alla ...

