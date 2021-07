Napoli, in piazza contro il Green Pass: “Ci trattano come i nazisti facevano con gli ebrei” (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone in piazza, a Napoli, per manifestare contro l’obbligo di Green Pass negli esercizi pubblici, tra cui ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri e musei. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Dante in un torrido sabato pomeriggio, dove hanno scandito slogan contro il governo Draghi e contro il decreto legge che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Centinaia di persone in, a, per manifestarel’obbligo dinegli esercizi pubblici, tra cui ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri e musei. I manifestanti si sono dati appuntamento inDante in un torrido sabato pomeriggio, dove hanno scandito sloganil governo Draghi eil decreto legge che L'articolo proviene da Inews.it.

