Montesacro, pusher in fuga dalla Polizia con 18.000 euro in contanti: “slalom” nel traffico degli Agenti per acciuffarli (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, inseguimento nel traffico nella zona di Montesacro. Sono stati gli Agenti del III Distretto “ Fidene- Serpentara” diretti da Fabio Germani durante un servizio di controllo del territorio ad arrestare P.V., 21enne romano e V.A., 22enne della provincia di Caserta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due giovani sono stati fermati dopo un inseguimento di circa 1 Km in via Ugo Ojetti, dopo che non si erano fermati all’alt di Polizia, intimato precedentemente dalla pattuglia, già insospettita dal fare teso e guardingo dei due. Pizzicati con la droga I poliziotti, al momento del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, inseguimento nelnella zona di. Sono stati glidel III Distretto “ Fidene- Serpentara” diretti da Fabio Germani durante un servizio di controllo del territorio ad arrestare P.V., 21enne romano e V.A., 22enne della provincia di Caserta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due giovani sono stati fermati dopo un inseguimento di circa 1 Km in via Ugo Ojetti, dopo che non si erano fermati all’alt di, intimato precedentementepattuglia, già insospettita dal fare teso e guardingo dei due. Pizzicati con la droga I poliziotti, al momento del ...

